Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2025 14:07  [44] Нижегородца арестовали за похищение людей
10 марта 2025 13:53  [78] Социальные пенсии у нижегородцев вырастут на 14,5%
10 марта 2025 13:19  [113] Жильцы почти 500 МКД на Автозаводе и в Ленинском районе заплатят меньше за отопление после перерасчета
10 марта 2025 13:16  [186] Нижегородцев с проблемами слуха пригласили на бесплатные операции по ОМС
10 марта 2025 13:00  [125] Городовые начали патрулировать территории Стрелки и Нижегородской ярмарки
10 марта 2025 12:46  [252] Житель Нижегородской области выиграл 16 миллионов рублей в лотерею
10 марта 2025 12:24  [124] Ветераны СВО из Нижегородской области примут участие в первом Всероссийском "Кубке Защитников Отечества"
10 марта 2025 12:17  [152] Целый микрорайон в Балахне остался без воды из-за аварии
10 марта 2025 12:00  [202] Обкатка первого трехсекционного трамвая "МиНиН" началась в Нижнем Новгороде
10 марта 2025 11:59  [111] Руководители и сотрудники нижегородских предприятий приглашаются для участия в акции "Мой сорок пятый"
Общество

Нижегородца арестовали за похищение людей

10 марта 2025 14:07  [44] Общество

Мужчину, обвиняемого в похищении двух людей, задержали 7 марта. Об этом сообщается в картотеке дел Ардатовского районного суда.

По данным следствия, похищение было совершено 28 февраля. Установлено, что мужчина похитил жертв из дома и на автомобиле перевез на скотоводческую ферму, где впоследствии удерживал. Местонахождение одного из потерпевших до сих пор не установлено.

8 марта 2025 года мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Обвиняемый вину не признает. Суд заключил его под стражу по 5 мая включительно. 

Ранее сообщалось, трое московских предпринимателей похитили более 80 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Похищение Суд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
09 марта 2025 12:00  [348] Мошенник заставил нижегородскую пенсионерку продать коллекционные монеты
07 марта 2025 16:23  [476] Нижегородец не понес наказание за жестокое убийство кота
05 марта 2025 15:53  [558] Жительница Дзержинска получила 9,5 года за убийство приятеля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph