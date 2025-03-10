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Нижегородские ЗАГСы будут использовать в работе искусственный интеллект. Соответствующие поправки внесены региональным правительством в Положение о главном управлении записи актов гражданского состояния области.
В документе добавлены пункты о создании условий для развития новой технологии в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а также ее внедрении.
Ранее сообщалось, что оформлять свидетельства о рождении детей в Нижегородской области начали в роддоме при выписке. Услуга пока доступна в восьми медицинских учреждениях региона.
Напомним также, что депутаты ЗСНО предложили управлять светофорами на Белинке с помощью ИИ.
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