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Общество

Нижегородские ЗАГСы будут использовать в работе искусственный интеллект

10 марта 2025 16:14  [120] Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские ЗАГСы будут использовать в работе искусственный интеллект. Соответствующие поправки внесены региональным правительством в Положение о главном управлении записи актов гражданского состояния области. 

В документе добавлены пункты о создании условий для развития новой технологии в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а также ее внедрении.

Ранее сообщалось, что оформлять свидетельства о рождении детей в Нижегородской области начали в роддоме при выписке. Услуга пока доступна в восьми медицинских учреждениях региона.

Напомним также, что депутаты ЗСНО предложили управлять светофорами на Белинке с помощью ИИ.

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Теги:
ЗАГС ИИ Правительство Нижегородской области
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