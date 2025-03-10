Повредившим нижегородский трамвай хулиганом оказался подросток-мигрант Происшествия

Фото: Кира Мишина

Полицейские установили личность злоумышленника, повредившего окна трамвая в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Им оказался 16-летний гражданин ближнего зарубежья. Подростка допросили в качестве подозреваемого в присутствии законных представителей. Он признался в содеянном, и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На родителей составлен административный материал за неисполнение своих обязанностей.

В полиции добавили, что сообщение о повреждении стекол трамвая в начале февраля 2025 года. Инцидент произошел на улице Глеба Успенского. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).