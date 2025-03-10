Объем инвестиций в капитал Нижегородской области вырос на 76% Экономика

Фото: Кира Мишина

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области увеличивается уже восьмой год подряд, сообщает пресс-служба правительства. Этот показатель вырос на 76,7% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2016 года.

"Мы проводим большую работу над тем, чтобы бизнесу было интересно вкладываться в Нижегородскую область, а жители получали от новых производств рабочие места и необходимую продукцию. Ценно, что многие инвесторы активно вовлечены не только в реализацию своих проектов, но и в преображение нашего региона", - заметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Наибольшие темпы роста за последние восемь лет наблюдаются в нескольких сферах:

обрабатывающих отраслях — в 2,6 раза;

в транспортном секторе — в 1,6 раза;

в сфере образования — в 7,5 раза;

в науке и торговле — в 1,3 раза;

в электроэнергетике — в 2 раза;

в культуре и спорте — в 1,7 раза;

в гостиничном бизнесе и общественном питании — в 3,7 раза.

За четыре года после пандемии объем инвестиций увеличился на 37,5%, а за 2024 год — на 1,8% в сопоставимых ценах, составив 728,2 млрд рублей.

Власти отмечают, что сохранить положительную динамику инвестиционного роста удалось даже на фоне высоких показателей 2023 года и жесткой денежно-кредитной политики. В Нижегородской области фиксируется рост по всем основным экономическим показателям: ВРП, индексу промышленного производства и объему инвестиций.

Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата и за шесть лет поднялась на 68 позиций в национальном рейтинге, составляемом АСИ, заняв второе место в стране. Поддержка инвестиционной активности стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» с 2025 года.

Ранее сообщалось, инвестиции в отечественный туризм составили 652 млрд рублей.