Объем инвестиций в капитал Нижегородской области вырос на 76%

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Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области увеличивается уже восьмой год подряд, сообщает пресс-служба правительства. Этот показатель вырос на 76,7% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2016 года.
"Мы проводим большую работу над тем, чтобы бизнесу было интересно вкладываться в Нижегородскую область, а жители получали от новых производств рабочие места и необходимую продукцию. Ценно, что многие инвесторы активно вовлечены не только в реализацию своих проектов, но и в преображение нашего региона", - заметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Наибольшие темпы роста за последние восемь лет наблюдаются в нескольких сферах:
За четыре года после пандемии объем инвестиций увеличился на 37,5%, а за 2024 год — на 1,8% в сопоставимых ценах, составив 728,2 млрд рублей.
Власти отмечают, что сохранить положительную динамику инвестиционного роста удалось даже на фоне высоких показателей 2023 года и жесткой денежно-кредитной политики. В Нижегородской области фиксируется рост по всем основным экономическим показателям: ВРП, индексу промышленного производства и объему инвестиций.
Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата и за шесть лет поднялась на 68 позиций в национальном рейтинге, составляемом АСИ, заняв второе место в стране. Поддержка инвестиционной активности стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» с 2025 года.
Ранее сообщалось, инвестиции в отечественный туризм составили 652 млрд рублей.
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