Глеб Никитин вошел в топ-10 самых упоминаемых губернаторов в Telegram

Аналитический центр "Г.У.Р.У." представил февральский рейтинг "Индекс Telegram", в котором с помощью нейросетей анализируется упоминаемость глав регионов в русскоязычных Telegram-каналах.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин замкнул десятку лидеров, набрав 14 011 публикаций за месяц. Этот показатель вдвое превысил январские результаты.
Рабочая поездка делегации Нижегородской области в ОАЭ – именно этот визит нейросеть назвала главным инфоповодом месяца. Эксперты ЭИСИ также отметили активное международное взаимодействие губернатора.
Визит бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив, ВЭБа и Российского экспортного центра в Нижегородскую область.
Развитие беспилотных технологий в регионе – в феврале Telegram-каналы активно обсуждали тестовые испытания дрона "Курьер-30" в роли медицинского курьера, а также отправку двух гусеничных беспилотных платформ "Молот" в зону СВО.
Презентация обновленной "Хохломы" на престижной международной выставке ARTDOM.
Отметим также, что личный Telegram-канал Глеба Никитина поднялся на одну строчку вверх в федеральном рейтинге и занял 25-е место по числу подписчиков (46 241).
В числе крупнейших федеральных Telegram-каналов, писавших о главе региона, отмечены СИЛОВИКИ, ТАСС, Пул №3, Оперативные сводки и канал Захара Прилепина.
Среди региональных каналов Глеб Никитин чаще всего упоминался в: VOLGA.brief (38 раз), "Нижегородская Стрелка" (28), "РБК Нижний Новгород" (21), "Нижегородский рабочий" (20), "Нижегородская гильотина" (16).
Анализ упоминаемости проводился на основе данных поисковой нейросети "НеДуров" и сервиса TgStat. Исследование подготовил аналитический центр "Г.У.Р.У.", возглавляемый политическим консультантом и экспертом ЭИСИ Романом Пермяковым.
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