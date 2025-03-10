Глеб Никитин вошел в топ-10 самых упоминаемых губернаторов в Telegram Политика

Аналитический центр "Г.У.Р.У." представил февральский рейтинг "Индекс Telegram", в котором с помощью нейросетей анализируется упоминаемость глав регионов в русскоязычных Telegram-каналах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин замкнул десятку лидеров, набрав 14 011 публикаций за месяц. Этот показатель вдвое превысил январские результаты.

Какие темы обсуждали больше всего?

Рабочая поездка делегации Нижегородской области в ОАЭ – именно этот визит нейросеть назвала главным инфоповодом месяца. Эксперты ЭИСИ также отметили активное международное взаимодействие губернатора.

Визит бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив, ВЭБа и Российского экспортного центра в Нижегородскую область.

Развитие беспилотных технологий в регионе – в феврале Telegram-каналы активно обсуждали тестовые испытания дрона "Курьер-30" в роли медицинского курьера, а также отправку двух гусеничных беспилотных платформ "Молот" в зону СВО.

Презентация обновленной "Хохломы" на престижной международной выставке ARTDOM.

Отметим также, что личный Telegram-канал Глеба Никитина поднялся на одну строчку вверх в федеральном рейтинге и занял 25-е место по числу подписчиков (46 241).

В числе крупнейших федеральных Telegram-каналов, писавших о главе региона, отмечены СИЛОВИКИ, ТАСС, Пул №3, Оперативные сводки и канал Захара Прилепина.

Среди региональных каналов Глеб Никитин чаще всего упоминался в: VOLGA.brief (38 раз), "Нижегородская Стрелка" (28), "РБК Нижний Новгород" (21), "Нижегородский рабочий" (20), "Нижегородская гильотина" (16).

О рейтинге

Анализ упоминаемости проводился на основе данных поисковой нейросети "НеДуров" и сервиса TgStat. Исследование подготовил аналитический центр "Г.У.Р.У.", возглавляемый политическим консультантом и экспертом ЭИСИ Романом Пермяковым.