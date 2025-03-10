Минтранс начал штрафовать перевозчиков в Нижнем Новгороде Общество

За несоблюдение расписания и условий брутто-контрактов перевозчики в Нижнем Новгороде начали получить штрафы. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Нижегородцы в соцсетях продолжают жаловаться на плохое транспортное обслуживание. Так, 10 марта были высказаны нарекания на работу маршрутов А-17, А-31 и А-76.

Как подчеркнули в ЦРТС, у перевозчиков по-прежнему сохраняется дефицит водителей. Кроме того, автобус может вовремя не выйти на линию по причине технической неисправности.

"На основании актов приемки выполненных работ всем перевозчикам направляются претензии о взыскании штрафов за выполнение работ не в полном объеме, предусмотренном госконтрактом", - отметили в ведомстве.

Ранее нижегородцы пожаловались в соцсетях на грязные автобусы. Также корреспондент НИА "Нижний Новгород" проверил работу некоторых автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде.