Проект капремонта еще одного корпуса НОДКБ прошел госэкспертизу Общество

Проект капремонта еще одного корпуса НОДКБ прошел госэкспертизу. Информация об этом появилась в ЕГРЗ.

Отмечается, что речь идет о корпусе литера Б. Там будут проведены демонтажные работы, усиление и ремонт несущих и ограждающих конструкций, а также общестроительные работы.

Напомним, в феврале 2024 года после полномасштабного ремонта начал принимать пациентов обновлённый консультативно-диагностический центр Нижегородской областной детской клинической больницы. Тогда сообщалось, что с инициативой модернизации медучреждения выступил глава региона Глеб Никитин. Проект получил поддержку председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Федералы дали на его реализацию почти 3 млрд рублей.

Масштабная программа модернизации детской областной больницы предусматривает обновление 8 лечебных корпусов и ещё нескольких зданий. Её реализация позволит повысить качество оказания медицинской помощи детям, что является одной из важнейших задач нацпроекта "Здравоохранение".

В ноябре 2024-го нижегородцев информировали, что ремонт первого из восьми лечебных корпусов (литера Б) НОДКБ близится к завершению. Планируется, что прием пациентов в обновленном здании возобновят уже в I полугодии 2025 года.

Также НИА "Нижний Новгород" писало, что Центр орфанных заболеваний планируют создать на базе Нижегородской областной детской больницы.