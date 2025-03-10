В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2025 13:15  [20] Более 1000 человек подали заявки на участие в программе "Герои. Нижегородская область"
11 марта 2025 13:09  [49] Добровольцы из Нижегородской области отправились на службу в зону СВО
11 марта 2025 12:58  [74] Проект капремонта еще одного корпуса НОДКБ прошел госэкспертизу
11 марта 2025 12:50  [101] Нижегородские школьники представляют регион на международной олимпиаде по физике
11 марта 2025 12:44  [83] Более 24 тысяч исследований прошли нижегородцы в "Поездах здоровья" с начала года
11 марта 2025 12:42  [70] Что ждать: новинки российских сериалов 2025 года
11 марта 2025 12:28  [112] Можно ли есть тюльпаны, рассказали нижегородцам
11 марта 2025 12:08  [141] Директор Нижегородской кадетской школы уволилась на фоне уголовного дела
11 марта 2025 11:40  [199] Нижегородцам рассказали, чем пахнет в метро
11 марта 2025 11:29  [116] Семьи пострадавших в результате атаки дронов в Подмосковье получат матпомощь
Общество

Проект капремонта еще одного корпуса НОДКБ прошел госэкспертизу

11 марта 2025 12:58  [74] Общество

Проект капремонта еще одного корпуса НОДКБ прошел госэкспертизу. Информация об этом появилась в ЕГРЗ. 

Отмечается, что речь идет о корпусе литера Б. Там будут проведены демонтажные работы, усиление и ремонт несущих и ограждающих конструкций, а также общестроительные работы.

Напомним, в феврале 2024 года после полномасштабного ремонта начал принимать пациентов обновлённый консультативно-диагностический центр Нижегородской областной детской клинической больницы. Тогда сообщалось, что с инициативой модернизации медучреждения выступил глава региона Глеб Никитин. Проект получил поддержку председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Федералы дали на его реализацию почти 3 млрд рублей.

Масштабная программа модернизации детской областной больницы предусматривает обновление 8 лечебных корпусов и ещё нескольких зданий. Её реализация позволит повысить качество оказания медицинской помощи детям, что является одной из важнейших задач нацпроекта "Здравоохранение".

В ноябре 2024-го нижегородцев информировали, что ремонт первого из восьми лечебных корпусов (литера Б) НОДКБ близится к завершению. Планируется, что прием пациентов в обновленном здании возобновят уже в I полугодии 2025 года.

Также НИА "Нижний Новгород" писало, что Центр орфанных заболеваний планируют создать на базе Нижегородской областной детской больницы.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
10 марта 2025 10:20  [390] Врачи НОДКБ помогли девочке с травмой промежности после падения
30 января 2025 13:20  [700] Нижегородские врачи спасли ребенка, подавившегося куриной костью
18 декабря 2024 10:43  [737] Новый видеоэндоскопический комплекс установлен в областной детской больнице
17 июня 2024 15:31  [572] Новое оборудование для выхаживания новорожденных появилось в НОДКБ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph