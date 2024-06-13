Новое оборудование для выхаживания новорожденных появилось в НОДКБ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три открытые реанимационные системы для выхаживания новорожденных появились в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, медтехника стоимостью почти 7 млн рублей закуплена на средства федерального бюджета. В настоящее время оборудование применяется в отделении реанимации новорожденных.

По словам главврача НОДКБ Светланы Белозеровой, главным преимуществом новых систем является их технологичность и удобство использования.

Масштабные работы по модернизации Нижегородской областной детской клинической больницы идут с 2022 года по инициативе губернатор Глеба Никитина. Проект получил поддержку председателя правительства РФ Михаила Мишустина и федеральное софинансирование. Программа модернизации больницы предполагает обновление восьми лечебных корпусов и еще нескольких зданий. Ее реализация позволит повысить качество оказания медицинской помощи детям, что является одной из важнейших задач национального проекта "Здравоохранение".

Ранее сообщалось, что жителям Нижегородской области в возрасте от 18 до 40 лет с текущего года доступна бесплатная диагностика репродуктивного здоровья в государственных медицинских учреждениях региона.