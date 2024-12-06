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Общество

Новый видеоэндоскопический комплекс установлен в областной детской больнице

18 декабря 2024 10:43  [5] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый видеоэндоскопический комплекс появился в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, новый аппарат установлен в операционном блоке отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и будет использоваться при проведении малоинвазивных операций. 

Кроме того, для больницы закупили 5 жестких эндоскопов высокой и ультравысокой чёткости, свыше 90 монополярных и биполярных инструментов размерами от 2 до 5 мм. На закупку медоборудования из средств федерального и областного бюджетов направили в общей сложности около 30 млн рублей.

По словам заведующего хирургическим отделением НОДКБ Евгения Рожденкина, новые инструменты, появившиеся в больнице, позволят хирургам работать с ювелирной точностью. Подобные инструменты, за счет малых размеров, позволяют выполнять манипуляции в ограниченном поле работы. При этом травматизация тканей пациента остается минимальной, восстановление происходит быстрее и лучше.

Напомним, в Нижегородской областной детской клинической больнице проходит масштабная модернизация в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". С инициативой модернизации медучреждения выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проект поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ремонт первого из восьми лечебных корпусов Нижегородской областной детской клинической больницы уже близится к завершению. Планируется, что прием пациентов в обновленном здании будет возобновлен в I полугодии 2025 года.

Ранее сообщалось, что почти 10 млрд рублей дополнительно направят на оплату труда медработников в РФ.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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