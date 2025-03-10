Замена кровли началась в здании Нижегородской ярмарки Общество

Стартовали ремонтные работы по замене кровли в Главном ярмарочном доме в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru.

На здании установлены строительные конструкции и уложен настил для предстоящих работ.

Планируется также обновить штукатурный слой фасада, выходящего на Совнаркомовскую улицу. Эти работы начнутся, когда установится стабильная плюсовая температура.

Напомним, что 9 февраля произошло возгорание бытовки, примыкавшей к зданию Нижегородской ярмарки. Огонь не успел перекинуться на главное здание, поэтому значительных повреждений не было, однако часть фасада покрылась копотью.

Ранее сообщалось, что на торги выставят два помещения в историческом корпусе Нижегородской ярмарки на Мануфактурной.