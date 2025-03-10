Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2025 16:09  [47] Бэби-бум произошел в нижегородском "Лимпопо" в начале весны
11 марта 2025 15:30  [90] Замена кровли началась в здании Нижегородской ярмарки
11 марта 2025 15:25  [83] Металлические конструкции для беспроводной связи: антенные опоры
11 марта 2025 15:24  [77] В Сергачской ЦРБ завершился капитальный ремонт инфекционного отделения
11 марта 2025 15:20  [81] 18 социальных предпринимателей и НКО бесплатно разместят рекламу своих проектов на экранах в Нижнем Новгороде и Семенове
11 марта 2025 15:05  [123] "Диктант Победы" на отлично: проверьте знания о событиях Великой Отечественной войны на платформе "Ростелеком. Лицей"
11 марта 2025 14:52  [137] Историческое здание профилактория в Дзержинске хотят восстановить
11 марта 2025 14:47  [106] Специальный видеокурс поможет подготовиться к "Диктанту Победы"
11 марта 2025 14:44  [128] Нижегородский минград утвердил благоустройство территории в Новинках
11 марта 2025 14:18  [141] Первый трехсекционный трамвай "МиНиН" проходит сертификацию в Нижнем Новгороде
Общество

Замена кровли началась в здании Нижегородской ярмарки

11 марта 2025 15:30  [90] Общество

Стартовали ремонтные работы по замене кровли в Главном ярмарочном доме в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru.

На здании установлены строительные конструкции и уложен настил для предстоящих работ. 

Планируется также обновить штукатурный слой фасада, выходящего на Совнаркомовскую улицу. Эти работы начнутся, когда установится стабильная плюсовая температура.

Напомним, что 9 февраля произошло возгорание бытовки, примыкавшей к зданию Нижегородской ярмарки. Огонь не успел перекинуться на главное здание, поэтому значительных повреждений не было, однако часть фасада покрылась копотью.

Ранее сообщалось, что на торги выставят два помещения в историческом корпусе Нижегородской ярмарки на Мануфактурной.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка Пожар Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
10 марта 2025 15:15  [646] Пожар уничтожил дом на Матросской, на снос которого выделили 700 тысяч рублей
10 марта 2025 14:24  [357] Мужчина заживо сгорел в Борском районе
09 марта 2025 18:41  [432] За сутки огонь уничтожил 5 бань в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph