Что говорят учащиеся нижегородской школы №117, где произошла поножовщина Общество

Педагоги школы №117 Нижнего Новгорода могли подшучивать над подростком, который устроил поножовщину. Такой пост в своем телеграм-канале опубликовала директор "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, с ней на связь вышел один из учеников школы, который рассказал подробности случившегося на условиях анонимности.

Так, по словам школьника, над восьмиклассником издевались из-за его заторможенности на уроках. Он также добавил, что классный руководитель и другие учителя могли быть более внимательны к происходящему в стенах учебного заведения.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили после поножовщины в нижегородской школе №117. Также в произошедшем разбирается прокуратура.