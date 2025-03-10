Получение земли упростят для предпринимателей в Нижегородской области

Процесс получения земельных участков предпринимателям в Нижегородской области упростят. Об этом сказал заместитель губернатора Андрей Саносян на встрече с предпринимательским сообществом региона 11 марта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам Саносяна, нижегородские власти уделяют много внимания инвестиционной политике, улучшению инвестклимата. За пять лет регион поднялся в национальном рейтинге АСИ на второе место в стране.
Замгубернатора отметил, что это не просто позиция в рейтинге. Это настоящий показатель реального положения дел для предпринимателей, которые хотели инвестировать.
Он добавил, что сейчас многие процессы и процедуры цифровизуют. В частности, ведётся работа по региональному инвестиционному стандарту. Создание системы единой заявки на подключение к сетям, когда не надо будет ходить по разным структурам.
Ведётся работа и над облегчением процесса получения прав на земельный участок. По словам Саносяна, раньше необходимо было собрать семь документов, теперь будет достаточно одного разрешительного документа, "а остальные система сама подтягивает с параллельным согласованием".
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в капитал Нижегородской области вырос на 76%.
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