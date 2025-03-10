Госэкспертиза отклонила проект ремонта участка Ильинки в Нижнем Новгороде Общество

Госэкспертиза отклонила проект ремонта дороги на участке Ильинской Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Согласно опубликованной документации, заказчиком ремонта дороги по улице Ильинской на участке от Красносельской до Добролюбова выступает нижегородское МКУ "ГУММИД".

Общая стоимость муниципального контракта составляет почти 988 млн рублей, а проект стоимостью 161 млн рублей выполнило ООО "Проект-НН".

Изначально ремонт планировалось завершить до конца ноября 2024 года, однако срок завершения работ теперь перенесен на 30 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила проект ремонта дорог на Славянской и Короленко. Также сообщалось, что список дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году, был расширен.