Еще пять рыбаков спасли в Воротынском округе Происшествия

В Воротынском районе 11 марта успехом завершилась еще одна операция по спасению рыбаков.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, сотрудники аварийно-спасательного отряда Воротынца при помощи судна на воздушной подушке доставили на берег еще пять рыбаков, которые дрейфовали на льдине.

В медпомощи никто из них не нуждался.

Ранее стало известно, что в Воротынском округе спасены пять рыбаков, а также два человека, которые провалились под лед около Васильсурска. Кроме того, еще двух человек вытащили из реки вблизи Воротынца.