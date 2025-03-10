Еще пять рыбаков спасли в Воротынском округе

В Воротынском районе 11 марта успехом завершилась еще одна операция по спасению рыбаков.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, сотрудники аварийно-спасательного отряда Воротынца при помощи судна на воздушной подушке доставили на берег еще пять рыбаков, которые дрейфовали на льдине.
В медпомощи никто из них не нуждался.
Ранее стало известно, что в Воротынском округе спасены пять рыбаков, а также два человека, которые провалились под лед около Васильсурска. Кроме того, еще двух человек вытащили из реки вблизи Воротынца.
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