Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 марта 2025 19:24  [57] Пострадавшие в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде остаются в больнице
11 марта 2025 18:49  [106] Избиение фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде закончилось проверкой
11 марта 2025 18:20  [116] Еще пять рыбаков спасли в Воротынском округе
11 марта 2025 17:23  [141] Пятерых человек спасли на льду в Воротынском округе
11 марта 2025 16:03  [142] Водитель такси, сбивший 11 человек на остановке в Казани, принимал наркотики
11 марта 2025 15:55  [206] СК завел уголовное дело после поножовщины в нижегородской школе №117
11 марта 2025 15:43  [155] Суд продлил арест жителю Балахны, обвиняемому в убийстве жены и дочери
11 марта 2025 15:08  [223] Порезавший школьников подросток задержан в Нижнем Новгороде
11 марта 2025 14:34  [1617] Поножовщина в нижегородской школе №117 закончилась прокурорской проверкой
11 марта 2025 14:24  [439] Восьмиклассник устроил поножовщину в школе №117 Нижнего Новгорода
Происшествия

Еще пять рыбаков спасли в Воротынском округе

11 марта 2025 18:20  [116] Происшествия

В Воротынском районе 11 марта успехом завершилась еще одна операция по спасению рыбаков.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, сотрудники аварийно-спасательного отряда Воротынца при помощи судна на воздушной подушке доставили на берег еще пять рыбаков, которые дрейфовали на льдине.

В медпомощи никто из них не нуждался.

Ранее стало известно, что в Воротынском округе спасены пять рыбаков, а также два человека, которые провалились под лед около Васильсурска. Кроме того, еще двух человек вытащили из реки вблизи Воротынца.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воротынский район МЧС
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2025 08:40  [655] Жителей Нижнего Новгорода предостерегли от выхода на тонкий лед
15 февраля 2025 08:54  [3608] Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph