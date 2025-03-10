Буллинг называют вероятной причиной поножовщины в нижегородской школе №117

Ученики школы №117 Нижнего Новгорода рассказали подробности нападения подростка с ножом на одноклассников: по их словам, основной причиной произошедшего является буллинг.
Как сообщает программа "Кстати" (16+), пострадавшие школьники занимались уроками, когда их одноклассник выхватил нож и ранил обоих ребят в шею.
"Было очень много крови, напавший нож выбросил и убежал", - рассказали очевидцы.
Остается открытым вопрос, как подросток смог пронести нож в школу. Ученики рассказали, что рамки металлоискателя, установленные на входе в школу, раньше работали.
В свою очередь, мама напавшего рассказала, что странностей в поведении сына не было.
Директор департамента образования нижегородской мэрии Владимир Радченко сообщил, что, предварительно, причиной произошедшего стала ссора.
По его словам. в случившимся разбирается специально созданная комиссия. "Все школы города оснащены рамками металлоискателя, как подросток пронес нож, будет установлено комиссией", - добавил он.
Как сообщалось ранее, Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением на учеников в нижегородской школе №117. Уголовное дело по факту поножовщины в школе №117 Нижнего Новгорода расследуется по статье "покушение на убийство двух лиц".
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