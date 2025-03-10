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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль расследование поножовщины в нижегородской школе №117

12 марта 2025 07:19  [75] Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил держать на контроле расследование уголовного дела, возбужденного после нападения с ножом в школе №117 Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.  

Инцидент произошел во время урока. По данным следствия, 14-летний ученик напал на своих одноклассников с ножом. После атаки он попытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции на улице Дубравная.  

Пострадавшим школьникам своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. По словам очевидцев, причиной нападения мог стать конфликт между подростками.  

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. В ходе расследования особое внимание уделят обстоятельствам и причинам, которые могли привести к произошедшему.

Ранее сообщалось, что директора школы отстранили после поножовщины. По инициативе департамента образования создана специальная комиссия, которая проведет служебное расследование. 

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Теги:
Александр Бастрыкин поножовщина Уголовное дело
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