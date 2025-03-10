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Происшествия

Источник сообщил о задержании ректора РАНХиГС в Нижнем Новгороде

12 марта 2025 10:36  [1] Происшествия

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Связанный с силовиками телеграм-канал "Опер пишет" сообщил о задержании ректора нижегородского филиала Института управления РАНХиГС Александра Парамонова 12 марта. Источник НИА "Нижний Новгород" в силовом ведомстве подтвердил эти данные. 

По имеющейся информации, в вузе проходят обыски. Кроме того, полиция нагрянула и в филиал РАНХиГС в Дзержинске.

Как НИА "Нижний Новгород" сказали в НИУ РАНХиГС, институт работает в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что по решению суда экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова отправлена в СИЗО до 26 апреля.

Напомним также, что сейчас под следствием находится ректор НГАТУ Игорь Воротников. 

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Теги:
Полиция РАНХиГС
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