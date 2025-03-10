Источник сообщил о задержании ректора РАНХиГС в Нижнем Новгороде

Фото:
Связанный с силовиками телеграм-канал "Опер пишет" сообщил о задержании ректора нижегородского филиала Института управления РАНХиГС Александра Парамонова 12 марта. Источник НИА "Нижний Новгород" в силовом ведомстве подтвердил эти данные.
По имеющейся информации, в вузе проходят обыски. Кроме того, полиция нагрянула и в филиал РАНХиГС в Дзержинске.
Как НИА "Нижний Новгород" сказали в НИУ РАНХиГС, институт работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что по решению суда экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова отправлена в СИЗО до 26 апреля.
Напомним также, что сейчас под следствием находится ректор НГАТУ Игорь Воротников.
У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+