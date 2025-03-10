Проект сохранения дома Штерновой в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу Общество

Фото: Александр Воложанин

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Дом А.А. Штерновой", 1864 года" получили отрицательное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на портале ЕГРЗ.

Двухэтажное деревянное здание с мезонином было построено в 1864 году архитектором И. К. Кострюковым в стиле раннего классицизма.

"Дом Штерновой" признали аварийным в 2015 году. В октябре 2021 года из-за опасности внезапного обрушения здания здесь ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. До сентября 2022 года памятник находился в частной собственности.

В октябре 2022 года сообщалось, что аварийный объект культурного наследия "Дом Штерновой" начали укреплять.

Ранее стало известно, как будут выглядеть Дома Чардымова и Самгина после восстановления.