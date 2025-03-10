Четырнадцать нижегородских школ закрыли на карантин из-за ОРВИ

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Более 27 тысяч случаев респираторных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области за прошлую неделю. Такие данные сообщает нижегородский Роспотребнадзор.
В целях профилактики распространения заболеваний на карантин в регионе закрыты 14 школ и 4 детских сада. Кроме того, частично приостановлены занятия у 330 классов и 165 групп.
Как добавили в ведомстве, прирост заболеваемости за неделю составил 9%.
Ранее сообщалось, нижегородский минздрав потратит 11,4 млн рублей на закупку вакцины от ветряной оспы.
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