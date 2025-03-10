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Происшествия

Две пожилые нижегородки отдали мошенникам почти миллион рублей

12 марта 2025 19:00  [90] Происшествия
Мошенники обманули нижегородских пенсионерок на миллион рублей

Две пожилые нижегородки стали жертвами телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по области.

Женщины перевели неизвестным свои сбережения, поверив обещаниям злоумышленников о высокой прибыли.

Так, 75-летняя жительница Сормовского района областного центра рассказала, что в конце февраля с ней через мессенджер связался неизвестный, представившийся менеджером трейдинговой компании. Мошенник предложил заработать на торговле акциями. Убедив пенсионерку в выгодных условиях и высоком доходе, аферист уговорил женщину перевести 910 000 рублей на указанный счет через мобильное приложение. Когда обещанная прибыль не поступила, пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана. 

Другая 74-летняя нижегородка обратилась в полицию с аналогичным заявлением. Она также перевела "трейдеру" под обещания большой прибыли 222 000 рублей, из которых 100 000 рублей были кредитными.

Полиция возбудила уголовные дела по статье о мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ), идет расследование обоих эпизодов.

Ранее сообщалось, что мошенники дистанционно украли у нижегородцев более 2 млрд рублей за 2024 год.

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Теги:
Деньги Мошенничество Уголовное дело
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