Две пожилые нижегородки отдали мошенникам почти миллион рублей

Две пожилые нижегородки стали жертвами телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по области.
Женщины перевели неизвестным свои сбережения, поверив обещаниям злоумышленников о высокой прибыли.
Так, 75-летняя жительница Сормовского района областного центра рассказала, что в конце февраля с ней через мессенджер связался неизвестный, представившийся менеджером трейдинговой компании. Мошенник предложил заработать на торговле акциями. Убедив пенсионерку в выгодных условиях и высоком доходе, аферист уговорил женщину перевести 910 000 рублей на указанный счет через мобильное приложение. Когда обещанная прибыль не поступила, пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана.
Другая 74-летняя нижегородка обратилась в полицию с аналогичным заявлением. Она также перевела "трейдеру" под обещания большой прибыли 222 000 рублей, из которых 100 000 рублей были кредитными.
Полиция возбудила уголовные дела по статье о мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ), идет расследование обоих эпизодов.
Ранее сообщалось, что мошенники дистанционно украли у нижегородцев более 2 млрд рублей за 2024 год.
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