Свидетельство о рождении стали выдавать еще в 17 нижегородских медучреждениях

В 17 медицинских учреждениях региона теперь можно оформить свидетельство о рождении ребенка еще до выписки из больницы. Женщины получают гербовый документ, медицинскую справку о рождении и памятную медаль "Родившемуся в Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В 12 роддомах Нижегородской области созданы постоянные рабочие места для сотрудников ЗАГС:
- Родильные дома №1, №4, №5 в Нижнем Новгороде
- Областной перинатальный центр
- Дзержинский перинатальный центр
- Родильный дом в Арзамасе
- Борская, Выксунская, Городецкая, Кстовская и Павловская ЦРБ
- Клиническая больница №50 ФМБА России в Сарове
В пяти других больницах – Лысковской, Починковской, Семеновской, Сергачской и Уренской ЦРБ – сотрудники ЗАГС приезжают к пациенткам по запросу, но постоянных рабочих мест в этих учреждениях нет.
1. В роддоме мать дает согласие на регистрацию.
2. Документы оформляются в электронном виде и направляются в личный кабинет на "Госуслугах".
3. Там же можно подать заявление, выбрать имя ребенка и согласовать его с отцом.
4. Органы ЗАГС формируют цифровую запись акта о рождении и предоставляют родителям полный комплект документов.
Если у матери нет подтвержденной учетной записи на "Госуслугах", услуга все равно остается доступной. Также сохраняется возможность зарегистрировать рождение ребенка традиционным способом – при личном визите в ЗАГС.
Проект реализуется в рамках Пятилетия семьи (2025-2030), которое было объявлено губернатором Глебом Никитиным. Инициатива направлена на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в регионе.
Кроме того, с 2025 года в России начал действовать национальный проект "Семья", инициированный президентом Владимиром Путиным. Он стал продолжением нацпроектов "Демография" и "Культура" и включает в себя меры по поддержке семей, обеспечению медицинской помощи, созданию условий для активного долголетия. В рамках нацпроекта реализуются семь федеральных программ, среди которых "Охрана материнства и детства", "Семейные ценности" и "Поддержка семьи".
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