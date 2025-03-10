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Общество

Свидетельство о рождении стали выдавать еще в 17 нижегородских медучреждениях

12 марта 2025 13:45  [43] Общество

В 17 медицинских учреждениях региона теперь можно оформить свидетельство о рождении ребенка еще до выписки из больницы. Женщины получают гербовый документ, медицинскую справку о рождении и памятную медаль "Родившемуся в Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 12 роддомах Нижегородской области созданы постоянные рабочие места для сотрудников ЗАГС:  

- Родильные дома №1, №4, №5 в Нижнем Новгороде  
- Областной перинатальный центр  
- Дзержинский перинатальный центр  
- Родильный дом в Арзамасе  
- Борская, Выксунская, Городецкая, Кстовская и Павловская ЦРБ  
- Клиническая больница №50 ФМБА России в Сарове  

В пяти других больницах – Лысковской, Починковской, Семеновской, Сергачской и Уренской ЦРБ – сотрудники ЗАГС приезжают к пациенткам по запросу, но постоянных рабочих мест в этих учреждениях нет.  

1. В роддоме мать дает согласие на регистрацию.  
2. Документы оформляются в электронном виде и направляются в личный кабинет на "Госуслугах".  
3. Там же можно подать заявление, выбрать имя ребенка и согласовать его с отцом.  
4. Органы ЗАГС формируют цифровую запись акта о рождении и предоставляют родителям полный комплект документов.  

Если у матери нет подтвержденной учетной записи на "Госуслугах", услуга все равно остается доступной. Также сохраняется возможность зарегистрировать рождение ребенка традиционным способом – при личном визите в ЗАГС.  

Проект реализуется в рамках Пятилетия семьи (2025-2030), которое было объявлено губернатором Глебом Никитиным. Инициатива направлена на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в регионе.  

Кроме того, с 2025 года в России начал действовать национальный проект "Семья", инициированный президентом Владимиром Путиным. Он стал продолжением нацпроектов "Демография" и "Культура" и включает в себя меры по поддержке семей, обеспечению медицинской помощи, созданию условий для активного долголетия. В рамках нацпроекта реализуются семь федеральных программ, среди которых "Охрана материнства и детства", "Семейные ценности" и "Поддержка семьи".

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Теги:
ЗАГС Здравоохранение Рождаемость
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