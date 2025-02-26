Минздрав назвал причину долгой выписки нижегородки из роддома Общество

Нижегородку, ранее пожаловавшуюся на отказ медперсонала отпускать из роддома без свидетельства о рождении ребенка, выписали в срок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения и ГУ ЗАГС.

Сообщается, что по медицинским показаниям женщину могли выписать не ранее чем через трое суток после родов. На четвертые сутки был сформирована электронная медицинская справка о рождении ребенка. Этот документ является основанием для органов ЗАГС начать процедуру выдачи свидетельства о рождении ребенка.

"Пациентка обратилась в органы ЗАГС с претензией, ошибочно полагая, что ее не выписывают из больницы из-за отсутствия свидетельства о рождении ребенка. Это произошло из-за недопонимания между пациенткой и сотрудником больницы", - сообщили чиновники.

Маму выписали из роддома на четвертые сутки. В тот же день отдел ЗАГС Шахуньи выдал ей свидетельство о рождении ребенка.

Ранее сообщалось, что в роддомах Нижегородской области начали оформлять свидетельства о рождении детей прямо при выписке. Услуга уже доступна в восьми медицинских учреждениях региона.