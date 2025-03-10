ФСБ задержала экс-начальника УТ МВД по ПФО Александра Бережного Происшествия

Александр Бережной, ранее занимавший пост начальника УТ МВД России по ПФО, подозревается в мошенничестве и превышении полномочий.

Как сообщил в своем телеграм-канале член Общественного Совета при МВД России и эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов, генерал был задержан 12 марта.

Александр Бережной также работал в ГУ МВД по Нижегородской области на должности замруководителя.

Сообщалось, что 12 марта в Нижнем Новгороде задержали ректора филиала РАНХиГС.

Также напомним, что по решению суда экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова пробудет в СИЗО до 26 апреля. Она подозревается в хищении более 1 млн рублей.