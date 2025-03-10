"Пиковую даму" в новом прочтении покажут нижегородцам Афиша

Фото: Александр Воложанин

13 марта на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина состоится показ балета Юрия Красавина "Пиковая дама" (16+). Постановка участвует в номинации конкурса спектаклей балета XXXI сезона фестиваля и премии "Золотая Маска", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По словам постановщиков, зрителей ждет современное прочтение классического произведения. Спектакль покажет, как по-разному можно интерпретировать один текст через разные виды искусства. Авторы придерживаются текста Пушкина, но, в отличие от повести, зрители смотрят на всё глазами главного героя — военного инженера Германна, азартного игрока, одержимого тайной "трех карт".

Композитор Юрий Красавин специально для Нижегородского театра написал партитуру. Для этого он старался представить себя балетным композитором XIX века.

В рамках 31-го театрального фестиваля представлены 44 спектакля (хотя было подано более 730 заявок) со всей России. Итоги номинаций фестиваля будут подведены 26 июня 2025 года в Театре Камала в Казани.

Напомним, три нижегородских спектакля вошли в 100 лучших постановок страны "Золотого фонда театральных спектаклей".