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13 марта 2025 10:30  [75] "Пиковую даму" в новом прочтении покажут нижегородцам
Афиша

"Пиковую даму" в новом прочтении покажут нижегородцам

13 марта 2025 10:30  [75] Афиша

Фото: Александр Воложанин

13 марта на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина состоится показ балета Юрия Красавина "Пиковая дама" (16+). Постановка участвует в номинации конкурса спектаклей балета XXXI сезона фестиваля и премии "Золотая Маска", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По словам постановщиков, зрителей ждет современное прочтение классического произведения. Спектакль покажет, как по-разному можно интерпретировать один текст через разные виды искусства. Авторы придерживаются текста Пушкина, но, в отличие от повести, зрители смотрят на всё глазами главного героя — военного инженера Германна, азартного игрока, одержимого тайной "трех карт".

Композитор Юрий Красавин специально для Нижегородского театра написал партитуру. Для этого он старался представить себя балетным композитором XIX века.

В рамках 31-го театрального фестиваля представлены 44 спектакля (хотя было подано более 730 заявок) со всей России. Итоги номинаций фестиваля будут подведены 26 июня 2025 года в Театре Камала в Казани.

Напомним, три нижегородских спектакля вошли в 100 лучших постановок страны "Золотого фонда театральных спектаклей".

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Теги:
Спектакль Театры Фестиваль
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