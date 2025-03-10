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Общество

Новый трамвайный маршрут запущен в Автозаводском районе

13 марта 2025 13:29  [86] Общество

Фото: Александр Воложанин

Новый трамвайный маршрут, соединяющий остановки "52-й квартал" и "Улица Строкина", открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональный "Центр развития транспортных систем".

Движение трамвая от остановки "52-й квартал" началось в 7 часов 20 минут, от "Улицы Строкина" - в 7 часов 38 минут.

Маршрут синхронизирован со временем начала и окончания уроков в школах, расположенных по улице Строкина и на близлежащих улицах.

Кроме того, данный маршрут должен частично компенсировать отмененный в конце декабря Т-37.

Ранее сообщалось, минтранс начал штрафовать недобросовестных перевозчиков за несоблюдение расписания в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай ЦРТС
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