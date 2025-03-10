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Общество

Нижегородцы массово жалуются в соцсетях на грязные автобусы

10 марта 2025 10:27  [94] Общество

Жители города в очередной раз пожаловались на состояние автобусов в социальных сетях. Один из пассажиров заявил, на транспортных средствах несколько слоев грязи, из-за чего указатели маршрутов становятся трудно различимы. Пользователь добавил, что есть необходимость во внезапном рейде по проверке чистоты автобусов.

ЦРТС в ответ на жалобы заявили, что мойка ТС осуществляется в межсменное время. Кроме того, руководству транспортных предприятий регулярно напоминают о важности поддержания транспортных средств в надлежащем санитарном состоянии. Но загрязнение бортов и пола при плохих погодных условиях происходит за короткое время.

Жалобы на состояние транспорта можно направить в подразделение Роспотребнадзора по месту жительства, так именно это ведомство осуществляет непосредственный контроль за состояние различных объектов.

Напомним, недавно корреспондент НИА "Нижний Новгород" проверил работу автобусов на разных маршрутах города.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных электричек изменится в Нижегородской области.

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Теги:
автобусы Жалобы Общественный транспорт
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