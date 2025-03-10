Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде выросла до 120 тысяч рублей Экономика

Доход водителей общественного транспорта в Нижнем Новгороде заметно увеличился после перехода на брутто-контракты. Как сообщили в АО "Нижегородпассажиравтотранс", теперь средняя зарплата составляет 120 тысяч рублей в месяц.

Еще во втором полугодии 2024 года водители зарабатывали около 103 тысяч рублей, но новая система расчетов повысила их доход более чем на 15%.

Кроме стабильной зарплаты, работникам предлагают расширенный соцпакет. В него входят дополнительное медицинское страхование, корпоративная мобильная связь, возможность досрочного выхода на пенсию, увеличенный отпуск и другие бонусы.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Нижегородской области выросла на 22% за год.