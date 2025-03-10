Зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде выросла до 120 тысяч рублей

Доход водителей общественного транспорта в Нижнем Новгороде заметно увеличился после перехода на брутто-контракты. Как сообщили в АО "Нижегородпассажиравтотранс", теперь средняя зарплата составляет 120 тысяч рублей в месяц.
Еще во втором полугодии 2024 года водители зарабатывали около 103 тысяч рублей, но новая система расчетов повысила их доход более чем на 15%.
Кроме стабильной зарплаты, работникам предлагают расширенный соцпакет. В него входят дополнительное медицинское страхование, корпоративная мобильная связь, возможность досрочного выхода на пенсию, увеличенный отпуск и другие бонусы.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Нижегородской области выросла на 22% за год.
У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+