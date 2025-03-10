Экс-директор Нижегородской кадетской школы находится под подпиской о невыезде

Экс-директор Нижегородской кадетской школы Ольга Кудасова находится под подпиской о невыезде, сообщили НИА «Нижний Новгород» в региональном СК.
Напомним, что в начале марта в школе прошли обыски. Следствие полагает, что Кудасова могла превысить должностные полномочия, с 2023 года начисляя подчиненным премии и частично присваивая их себе. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
Сразу после возбуждения уголовного дела Кудасова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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