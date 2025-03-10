Похолодание ожидается на выходных в Нижнем Новгороде

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Похолодание ожидается на предстоящих выходных 15-16 марта в Нижнем Новгороде.
По данным сервиса "Яндекс Погода", в областном центер в эти дни будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается.
Днем в субботу 15 марта температура воздуха опустится до +3 градусов, а ощущаться будет как - 4. Ночью похолодает до -4.
В воскресенье 16 марта в Нижнем Новгороде стане чуть теплее. Днем воздух прогреется до +4 (по ощущениям будет как -3), а ночью температура понизится до 0... -2.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области март 2025 года ожидается с типичными для этого времени года температурами.
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