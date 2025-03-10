Похолодание ожидается на выходных в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Похолодание ожидается на предстоящих выходных 15-16 марта в Нижнем Новгороде.

По данным сервиса "Яндекс Погода", в областном центер в эти дни будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается.

Днем в субботу 15 марта температура воздуха опустится до +3 градусов, а ощущаться будет как - 4. Ночью похолодает до -4.

В воскресенье 16 марта в Нижнем Новгороде стане чуть теплее. Днем воздух прогреется до +4 (по ощущениям будет как -3), а ночью температура понизится до 0... -2.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области март 2025 года ожидается с типичными для этого времени года температурами.