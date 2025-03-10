Марк Сартан высказался об издевательствах школьников над учителями

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Вопрос об издевательствах над учителями остаётся болезненной темой для образовательной системы. Директор “Школы 800” Марк Сартан считает, что разбираться нужно не только с последствиями подобных инцидентов, но и с их причинами.
“Я не знаю, кто виноват в каждом конкретном случае. Никто не знает. Мы видим только сам инцидент, но не понимаем, что к нему привело. Важно не скатываться в victim blaming. Конечно, такое поведение учеников недопустимо, но пригрозить пальчиком — ‘ай-яй-яй’ — бессмысленное дело”, — отметил он в беседе с НИА "Нижний Новгород".
По словам Сартана, подростки проверяют границы дозволенного, и иногда это принимает неприемлемые формы. В таких случаях школа должна твёрдо стоять на защите достоинства своих сотрудников.
“Любой, кто работает с людьми, уязвим. Но в школе большую роль играет общая культура: как разрешаются конфликты, какое отношение к педагогам у детей, что считается нормой. Дети очень чувствительны к этим вещам”, — подчеркнул директор.
На поведение ребёнка также оказывает влияние семья. Сартан привёл пример из разговора с питерским психологом Артуром Реаном. По его словам, восприятие агрессии во многом зависит от семейных установок: если в доме конфликты решаются силой, подростки переносят этот опыт и в школу.
Ранее директор "Школы 800" высказался о буллинге в образовательных учреждениях и методах борьбы с ним.
Напомним, что у НИА "Нижний Новгород" вышло две части большого интервью с Сартаном. В первой речь шла о личном. Прочитать можно здесь.
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