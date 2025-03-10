Марк Сартан: "Активные дети — это вызов для школы" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Главный редактор НИА "Нижний Новгород" Анастасия Назарова продолжила разговор с директором АНО "Школа 800" Марком Сартаном. Если в первой части интервью речь шла о личном, то во второй — о школе. Почему здесь отказались от традиционной пятибалльной системы? Как борются с буллингом? На что обращают внимание при наборе учеников?

— Марк Наумович, в "Школе 800" внедрена критериальная система оценивания, где нет привычных отметок. Какие плюсы и минусы у нее по сравнению с традиционной пятибалльной системой?

— Как у вас со временем? Это разговор минимум на три часа! Но если коротко, то мы сами для себя сформулировали слоган: "Достижения вместо ошибок". Критериальная система устроена так, что она нацеливает ребенка на результат, а не фиксируется на его промахах. Да, ошибки тоже сказываются на итоговом балле, но здесь они воспринимаются как указание на дефицит, как повод еще раз вернуться к учебному материалу, а не как основание снизить отметку. Важно, что дети ощущают поддержку – их будто нацеливают двигаться вперед, а не карают за неудачи.

— Можно пример?

— Конечно. В обычной школе можно получить, условно, три пятерки, а потом целую четверть ничего не делать – итоговая оценка все равно будет "отлично". У нас так не получится. Если ученик не работает, у него начинают копиться "нули", процент освоения программы падает. Родители учеников, которые поняли этот принцип, говорят: "Мы теперь не следим за ним, что он учит или не учит. Сам втянулся и сам контролирует процесс". То есть дети сами осознают, что им важно все знать, потому что критериальная система оценивает полноту освоения программы. Это очень мощная, мотивирующая история.

— И много учеников поймали эту логику?

— Не жалуемся. Итоговый балл – это показатель освоения образовательной программы. Почему она критериальная? В частности, потому что балл – это не просто ярлык, который на тебя навесили, а реальный показатель твоих знаний. Если ребенку и родителям важно получить знания, они за этим следят.

— А если кого-то эта система не устраивает, то… в другую школу?

— Мы так вопрос не ставим. Дети быстро адаптируются к критериальной системе, а вот родителям требуется время. Эта система непредвзята – она оценивает знания, а не личность ученика. Есть хороший пример – вирусное видео в интернете. В нём учитель говорит ученику: "Ты написал хорошую работу, но мы ставим тебе не 4, а 5, потому что у тебя зеленые волосы". В "Школе 800" такое невозможно. Мы оцениваем исключительно образовательный результат, а не одежду или прическу.

Фото: пресс-служба "Школы 800"

— А как вы относитесь к зелёным волосам у учеников?

— Я лично? Как Макаревич*: "Ты можешь ходить, как запущенный сад, а можешь всё наголо сбрить. И то, и другое я видел не раз, кого ты хотел удивить?". Да ради бога! Возраст у детей такой, ищут себя. У нас полно рыжих, красных, есть девочка с зелёными волосами. Это совершенно нормально.

— Всё, что вы рассказываете, вдохновляет и приятно удивляет. Наверное, вы бы и сами хотели учиться в такой школе, да?

— Не знаю. Мне повезло со школами и учителями. Тех, с кем не повезло, я забыл. Но я видел такие школы, в которых мне бы не хотелось учиться. Заходишь — а там "мертвечина". Дети ходят по струнке. Это не дети, а роботы или солдаты. Хочется, чтобы школа была не казармой, а, как говорит мой друг Анатолий Георгиевич Каспржак (советский и российский педагог, профессор Высшей школы экономики. — Прим. ред.), местом, где поколения договариваются о том, как они будут жить дальше.

— Но бывает и так, что школа становится местом буллинга. Сейчас об этом говорят всё чаще. Как вы относитесь к этому явлению, и что, на ваш взгляд, может снизить количество подобных случаев?

— Начнём с того, что буллинг возникает не только из-за неприятия других. Это может быть причиной, но далеко не всегда. Буллинг — это ненормальное, но, увы, естественное явление в любой замкнутой группе, особенно детской. Но это не значит, что его нужно терпеть как неизбежность. Напротив, первое, что нужно делать, — проявить категорическую нетерпимость к буллингу в школе. Увы, так делают не везде. Часто в школах считают, что детки разберутся сами. Это в корне неправильно.

Важно понимать, что в буллинге три стороны: обидчики, жертва и окружение, которое молчаливо наблюдает. Оно тоже получает травму, и именно с ним нужно работать в первую очередь. Разбираясь в ситуации, мы работаем с группой, а не только с отдельными участниками. У нас были случаи – мы разбирались, работали с детьми, и буллинг исчезал.

Еще один важный момент – необходимо размыкать группы, чтобы дети не варились всё время в замкнутом коллективе. Разновозрастные классы, перемешивание групп на уроках, совместные проекты – всё это помогает снизить вероятность буллинга.

— А как быть с издевательствами над учителями? Такие случаи тоже бывают.

— Я не знаю, кто виноват в каждом конкретном случае. Никто не знает. Мы видим только сам инцидент, но не понимаем, что к нему привело. Важно не скатываться в victim blaming (обвинение жертвы). Конечно, такое поведение учеников недопустимо. Но школа должна разбираться не только с последствиями, но и с причиной. Пригрозить пальчиком — ай-яй-яй — бессмысленное дело. Дети знают, что так нельзя. У них такой возраст, они проверяют границы дозволенного. Другой разговор, что проверка этих границ может быть неприемлемой, и здесь школа должна твердо стоять на защите достоинства своих сотрудников

— Получается, учителя особенно уязвимы перед школьниками?

— Любой, кто работает с людьми, уязвим. Но в школе большую роль играет общая культура: как разрешаются конфликты, какое отношение к педагогам у детей, что считается нормой. Дети очень чувствительны к этим вещам.

Фото: пресс-служба "Школы 800"

— А семья тоже влияет на поведение ребенка?

— Безусловно. Знаете, я как-то спросил у Артура Александровича Реана, питерского психолога, специалиста по агрессии: "Одни исследования говорят, что сцены насилия в кино увеличивают агрессию у подростков. Другие – что наоборот, снижают. Кто прав?" Он ответил: "Всё зависит от установок в семье. Если дома принято решать конфликты силой – просмотр насилия усилит агрессию. Если нет – наоборот, даёт разрядку". Школа очень зависима от того, что пропагандирует семья.

— То есть в каком-то смысле вы принимаете в школу не только ученика, но и его семью?

— Знаю школы, которые открыто заявляют: "Мы берём семью". Обычно это частные школы, имеющие возможность выбирать. У нас такого права нет – мы набираем детей по результатам вступительных испытаний.

— Жаль, что такой опции нет?

— У нас разные модели. Если бы я об этом жалел, то взялся бы за другую модель. Мы с родителями вполне себе договариваемся. Нам это непросто даётся, им это непросто даётся. Но в итоге достигаем золотой середины.

— Вот мы и подошли к вопросу о приёмной кампании на 2025-2026 учебный год. Вы её недавно анонсировали. В какие классы ожидаете наибольший конкурс?

— Чем младше класс, тем выше спрос. Наибольший интерес – к поступлению в первый класс.

— Какие качества и достижения вы цените в абитуриентах?

— У меня две разные точки отсчета. Как родитель и дед я люблю живых детей с горящими глазами. Активных, интересующихся. Понимаю, что такие дети — вызов для школы, так как их активность проявляется по-разному, в том числе, в силу возраста, иногда деструктивно. Что касается взгляда именно на учеников, то мне, конечно, важны дети, которые хотят учиться. Мотивы могут быть разными. Но если человек ничего не хочет, тут ничего не поделаешь. Можно подвести верблюда к воде, но нельзя заставить его пить.

— А учителей хватает?

— Кадров никогда не бывает в избытке, но мы справляемся. За два года коллектив вырос с нуля до 338 сотрудников. HR-команда совершила подвиг, собрав такую огромную команду на дефицитнейшем рынке труда. За прошлый учебный год мы приняли на работу 100 человек из 1,5 тысячи подавших заявления. Фактически, в школу стоит очередь из желающих работать.

— Кому сложнее попасть в "Школу 800": ученику или учителю?

— Если человек достойный, то и тому, и другому попасть к нам не проблема. Сейчас у нас 2,5 тысячи учащихся и почти 250 педагогов. А проектная мощность — 4,1 тысячи учащихся и до 500 сотрудников.

— За какой период должен произойти прирост?

— За два-три года.

— Некоторые считают, что "Школа 800" — для элиты, поэтому даже не пытаются к вам поступать. Что скажете про это?

— Смотря, что называть элитой. У нас есть конкурс с пятого класса. Это делает нас элитной школой? Никаких привилегий никому. Ни один человек не попал к нам в обход конкурсного отбора. Да, мы ориентированы на высокие образовательные результаты. Если это важно – добро пожаловать. Если нет – значит, это просто не ваша школа.

— 27 февраля состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к двухлетию "Школы 800". Подарили что-то особенное по такому случаю? Расскажите.

— Есть один особенный подарок. Родители учащихся подарили статуэтку с надписью "Любимой "Школе 800". Вместе к успеху!" Вот это ощущение единства с родителями очень ценно. У нас с ними бывает всякое. Недавно встреча с родителями в автозаводском корпусе длилась четыре часа. Было много вопросов, мы общались, спорили, убеждали друг друга. Главное - у нас есть взаимодействие, и эта статуэтка — тому доказательство.

— На этой ноте нам бы и попрощаться, но не могу не спросить про ситуацию с правилами пользования туалетов в "Школе 800". История разлетелась по соцсетям и СМИ. И всё с подачи известного узкому кругу лиц телеграм-канала. Кто вообще придумал эти правила и чем дело кончилось?

— "Известный телеграм-канал" посвящен исключительно нападкам, конструктива там нет. В любом деле, особенно в таком масштабном, как наша школа, всегда найдутся те, кто будет искать поводы для обсуждения. Иногда это делается ради популярности, иногда — ради увеличения аудитории, иногда — по заказу. Да, мы действительно допустили неточность в формулировке правил, но это не повод для такого ажиотажа. Мы оперативно сняли старое объявление и заменили его на новое. Всё решено. Школа делает много хорошего, и об этом пишут те, кто видит позитив. Остальные, к сожалению, часто упускают это из виду.

— Неужели не расстраиваетесь, что школу "славят" такими инфоповодами?

— Если вас укусит клоп, вы вряд ли сильно расстроитесь — скорее, просто поморщитесь. Мы стараемся давать множество информационных поводов — ярких, содержательных, профессиональных. Какой из них выбрать для публикации — это уже вопрос журналистской этики. Наша задача — продолжать делать своё дело. Как говорится, собака лает, а караван идёт.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.