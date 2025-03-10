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Общество

Марк Сартан рассказал, как бороться с буллингом в школах

14 марта 2025 08:30  [1] Общество

Директор “Школы 800” в Нижнем Новгороде Марк Сартан высказался в беседе с НИА "Нижний Новгород" о проблеме буллинга и поделился методами борьбы с ним. 

По его словам, травля возникает не только из-за неприятия других, но и как следствие естественных процессов внутри замкнутой группы. Однако это не значит, что с этим нужно мириться.

“Первое, что нужно делать, — проявить категорическую нетерпимость к буллингу. Увы, так поступают не везде. Часто в школах считают, что дети разберутся сами. Это в корне неправильно”, — подчеркнул Сартан.  

Он отметил, что в буллинге всегда участвуют три стороны: обидчик, жертва и молчаливые наблюдатели. Последние тоже получают психологическую травму, и именно с ними необходимо работать в первую очередь.  

“Разбираясь в ситуации, мы работаем с группой, а не только с отдельными участниками. У нас были случаи буллинга – мы разбирались, работали с детьми, и травля исчезала”, — рассказал директор.  

Среди эффективных методов профилактики буллинга он назвал разрушение замкнутых коллективов. По его мнению, перемешивание групп на уроках, совместные проекты и разновозрастные классы помогают снизить уровень агрессии среди детей.

Ранее сообщалось, что в нижегородской школе №117 восьмиклассник устроил поножовщину. Со слов матери, ее сын с первого класса подвергался травле. Школьному психологу якобы было известно об этом, но помощи ребенок не дождался, утверждает родительница. В результате пострадали два школьника. Возбуждено два уголовных дела. 

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Теги:
Дети психология Школы
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