Российские отели получили сертификаты Pet-friendly Общество

Фото: пресс-служба Роскачество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Вручение первых в стране сертификатов, подтверждающих статус "Pet-friendly", состоялось 13 марта в рамках деловой программы международной выставки "Интурмаркет" (12+) в Нижнем Новгороде.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", соответствующую сертификацию получили московский отель "Вега Измайлово", загородный отель Horseka Resort в Московской области и загородный комплекс "Ямская слобода" в Тверской области.

"Нам важно поддержать бизнесы, оценив Роскачеством фактические созданные условия", - отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева.

Она добавила, что одно решение принимать животных в отеле не делает заведение pet-friendly средой. Места, получившие сертификацию в соответствии со стандартом "Путешествия с питомцами", должны отвечать на все требования комфортного размещения и безопасного содержания животных, а также качественной подготовки персонала к общению с питомцами и их хозяевами.

Среди обязательных критериев были выделены для получения специального знака "Pet friendly":

- создание удобного бронирования номеров для гостей с питомцами (информация о номерах и правила для проживания в открытом доступе);

- создание специальных номеров (этажей) для размещения с животными и их тщательная обработка;

- согласие об ответственности за питомца на хозяине;

- обозначение мест приема пищи и воды, а также зон отдыха для гостей с животными и без;

- обеспечение санитарно-гигиенических требований для гостей с животными и без;

- обеспечение ветеринарных требований;

- обучение персонала грамотному взаимодействию с питомцами и их хозяевами;

- предоставление удобств для справления естественных нужд животных (зона выгула, пакеты, диспенсеры, дог-боксы или дог-урны).

Опциональными критериями для повышения комфорта проживания и лояльности хозяина были названы дизайнерские решения общественных пространств (отдельные пространства для гостей без животных или места только для животных), приветственный набор для питомца при заселении, торговая точка со средствами первой необходимости, предоставление дополнительных услуг (выгул, зооняня, груминг).

Напомним, в рамках круглого стола российские отеля получили первые в стране сертификаты «Pet friendly».