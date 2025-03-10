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Общество

Матрасы на 100 млн рублей закупят для нижегородских больниц

14 марта 2025 13:02  [381] Общество

В Нижегородской области готовится закупка очередной партии матрасов на 100 млн рублей для медучреждений. Об этом сообщил редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, новые матрасы получат почти девять десятков стационаров в районах области.

В частности, постельное белье поступит в нижегородскую больницу им. Семашко, в инфекционные больницы № 2 и №23 Нижнего Новгорода.

Также постельные принадлежности закупят для медучреждений Дзержинска, Арзамаса, Балахны и др.

Напомним, что в Тоншаеве открыли новую детскую поликлинику. Также сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект капремонта еще одного корпуса НОДКБ.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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