Матрасы на 100 млн рублей закупят для нижегородских больниц

В Нижегородской области готовится закупка очередной партии матрасов на 100 млн рублей для медучреждений. Об этом сообщил редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По его словам, новые матрасы получат почти девять десятков стационаров в районах области.
В частности, постельное белье поступит в нижегородскую больницу им. Семашко, в инфекционные больницы № 2 и №23 Нижнего Новгорода.
Также постельные принадлежности закупят для медучреждений Дзержинска, Арзамаса, Балахны и др.
Напомним, что в Тоншаеве открыли новую детскую поликлинику. Также сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект капремонта еще одного корпуса НОДКБ.
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