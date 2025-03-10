Туристы оставили в Нижегородской области 80 млрд рублей Общество

По итогам 2024 года туристы потратили на отдых в Нижегородской области почти 80 млрд рублей. Такие данные привел в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

Он рассказал, что достигнутые показатели выручки от внутреннего туризма позволили нижегородским предпринимателям продолжить развитие. В то же время, добавил губернатор, за счет роста турпотока в регионе удается создавать новые проекты, в том числе, и в формировании комфортной городской среды.

Глеб Никитин также добавил, что в области нужно продолжать строительство гостиниц и отелей различного формата. Как указал губернатор, это станет возможным и благодаря федеральным мерам господдержки туриндустрии.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области на форуме "Интурмаркет" (12+) рассказал о планах по развитию речного туризма.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде запланировано строительство пяти гостиниц с привлечением льготного кредитования.