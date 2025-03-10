Подростки перепутали Вечный огонь с велодромом на Бору Общество

Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Нижний Новгород без цензуры"

На Бору подростки превратили Вечный огонь в велодром. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород Без Цензуры".

По словам автора видео, дети выполняли разные трюки прямо на ступеньках мемориала. Ситуация сильно возмутила мужчину.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде неизвестные в очередной раз сломали мини-копию памятника Максиму Горькому.