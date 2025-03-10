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Общество

Подростки перепутали Вечный огонь с велодромом на Бору

14 марта 2025 18:49  [350] Общество

Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Нижний Новгород без цензуры"

На Бору подростки превратили Вечный огонь в велодром. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород Без Цензуры". 

По словам автора видео, дети выполняли разные трюки прямо на ступеньках мемориала. Ситуация сильно возмутила мужчину. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде неизвестные в очередной раз сломали мини-копию памятника Максиму Горькому. 

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