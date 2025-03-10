Исторические корпуса мастерских выксунского завода восстановят Общество

Фото: ОМК

Исторические корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода 1765 года постройки восстановят в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, инвестор взял в аренду участок 0,24 га с объектами недвижимости общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Общая стоимость лота составила 3,6 млн рублей.

Как отмечают в ДОМ. РФ, восстановление исторических зданий и привлечение инвестиций для их адаптации под современные нужды является важным шагом к сохранению культурного наследия и улучшению городской среды. Корпуса мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода, имеющие богатую историю, могут стать центром притяжения для туристов и местных жителей.

Директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша подчеркнул, что Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где будут восстановлены уникальные объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии.

По словам главы региона Глеба Никитина, активная работа по привлечению инвесторов к ремонту и приспособлению для современного использования исторических зданий в регионе началась давно. Инвесторам доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки, добавил губернатор. Он также обратил внимание, что в Выксе продолжается создание современной и комфортной среды, восстанавливаются и ремонтируются архитектурные памятники.

Создание "Шухов-парка" как общественного пространства с сохранением исторической идентичности стало отличной инициативой, которая привлечет в Выксу туристов со всей России, отметил губернатор.

По словам президента ОМК Натальи Ереминой, "Шухов-парк" будет включать в себя сразу несколько исторических объектов, в том числе, корпуса исторических мастерских, водонапорную башню, своды листопрокатного цеха инженера Владимира Шухова.

Ранее сообщалось, что два отеля в Выксе подтвердили категории 3 и 4 звезды. Напомним также, что открытие "Шухов-парка" в Выксе запланировано на 2027 год.