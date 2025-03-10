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Культура и отдых

Нижегородский ТЮЗ обрел нового главного режиссера в лице Ивана Пачина

12 марта 2025 15:16  [1] Культура и отдых

В Нижегородском театре юного зрителя сменился главный режиссер – эту должность занял Иван Пачин. Поклонникам театра он уже знаком благодаря своей работе над эскизом по рассказу Антона Чехова "Каштанка" (6+) в рамках режиссерской лаборатории "Кулибинка. Актуализация классики", а также премьерой спектакля "Баранкин, будь человеком!" (6+), ставшей заметным событием сезона.  

По информации министерства культуры Нижегородской области, предыдущий руководитель театра Алексей Логачев, который внес значительный вклад в развитие ТЮЗа, покинул пост летом 2024 года. Перед руководством учреждения стояла задача найти режиссера, способного не только поддержать высокий уровень театра, но и вывести его на всероссийский уровень.  

Иван Пачин окончил Театральный институт имени Б. Щукина, где получил образование режиссера и актера. В разные годы он сотрудничал с Санкт-Петербургским ТЮЗом имени А.А. Брянцева, Большим театром кукол, Челябинским молодежным театром, а также театральными коллективами в Севастополе, Твери, Москве и Санкт-Петербурге.  Пачин является многократным лауреатом различных фестивалей и режиссерских лабораторий. 

Фото: пресс-служба ТЮЗа

Директор нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина подчеркнула, что назначение Пачина стало логичным продолжением успешного сотрудничества:  

"Совместная работа над спектаклем 'Баранкин, будь человеком!' оказалась более чем удачной – зрители приняли постановку тепло. Сам процесс репетиций проходил в атмосфере взаимопонимания, а результат превзошел ожидания. После премьеры мы обсудили дальнейшие перспективы, и я предложила Ивану Сергеевичу должность главного режиссера. Он принял решение не сразу, но, изучив репутацию ТЮЗа, согласился. Это большая удача для театра! Жду от нового главного режиссера свежего взгляда, новых идей и продолжения уже полюбившихся зрителям проектов", – отметила Ванькина.  

На встрече с труппой театра Иван Пачин обозначил ключевую задачу ТЮЗа – знакомить детей с искусством, развивать их эмоциональный интеллект и вовлекать в театральный процесс:  

"Мы имеем дело с юной душой, которая только начинает постигать этот мир и задается множеством вопросов. Поэтому важно помнить о педагогической миссии ТЮЗа. Как говорил основатель театров для детей Александр Александрович Брянцев, на сцене должен быть артист с педагогическим даром, а в зале – педагог с артистическим талантом. Именно к этому мы будем стремиться".  

Пачин также обратил внимание на заинтересованность нижегородских родителей в театральном искусстве:  

"Меня радует, что в Нижнем Новгороде многие родители смотрят спектакли вместе с детьми, а не ждут их в фойе. Это говорит об уровне театральной культуры в городе. Мне важно наладить диалог с такой публикой. ТЮЗ – это не просто детский театр, а площадка для обсуждения тем, волнующих разные поколения. Мы создаем пространство, в котором дети, подростки, родители и бабушки с дедушками могут вместе переживать истории и делиться своими взглядами. Именно в этом и заключается наша главная задача".  

Ранее, в сентябре 2024 года, новым главным режиссером Нижегородского академического театра кукол стал Дмитрий Марков, известный как актер и постановщик.

А в феврале 2024-го у Нижегородского театра оперы и балета появился новый директор.

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Теги:
Назначения Театр ТЮЗ
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