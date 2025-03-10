В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 марта 2025 10:19  [123] Археологи нашли несколько артефактов XIX века при строительстве метро в Нижнем Новгороде
14 марта 2025 14:14  [323] 10 000 рублей выплатят пенсионерам-работникам культуры в Нижнем Новгороде
14 марта 2025 10:48  [276] ВТБ поддержал выставку к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой
13 марта 2025 18:53  [490] Глеб Никитин представил планы по развитию круизного туризма на форуме "Интурмаркет"
13 марта 2025 17:19  [348] 20 исторических домов отреставрируют в Нижегородской области
13 марта 2025 13:10  [349] На Бору вернули арт-объект "Слух" после ремонта
12 марта 2025 15:16  [390] Нижегородский ТЮЗ обрел нового главного режиссера в лице Ивана Пачина
12 марта 2025 12:00  [407] Мастерскую и пристрой театра кукол отремонтируют в Дзержинске
11 марта 2025 19:11  [465] Парк в Большом Болдине благоустроят за 133 млн рублей
11 марта 2025 17:42  [462] Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде откроется с 14 марта
Культура и отдых

Археологи нашли несколько артефактов XIX века при строительстве метро в Нижнем Новгороде

15 марта 2025 10:19  [123] Культура и отдых

Фото: telegram-канал "МетроНН"

Специалисты Межрегионального центра археологических исследований сопровождают строительство станции метро на площади Свободы. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

Археологи исследуют грунт. При обнаружении каких-либо артефактов они оценивают историческую ценность найденного. Вероятность найти что-то действительно ценное невысокая, так как работы проходят на месте Ковалихинского оврага, который считался окраиной города в конце XIX – начале XX века.

На данный момент археологами были обнаружены керамическая бутылка французского производства конца XIX – начала XX века, в которой хранились японские чернила, стеклянный пузырек аптеки провизора Олега Дергушевича, который владел аптекой на Варварской улице с 1902 года по 1913 год, а также фрагмент керамической трубы, изготовленной на воронежском заводе «Новь» в конце XIX века.

Напомним, шахту метро на площади Свободы должны построить до конца июля.

Ранее сообщалось, представители нижегородского метрополитена рассказали, чем метро пахнет на самом деле.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Археология Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2025 12:20  [711] Генподрядчик нижегородского метро подал несколько исков к субподрядчику
24 октября 2024 14:47  [1101] Дореволюционный антиминс нашли археологи в центре Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph