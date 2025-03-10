Археологи нашли несколько артефактов XIX века при строительстве метро в Нижнем Новгороде

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Специалисты Межрегионального центра археологических исследований сопровождают строительство станции метро на площади Свободы. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".
Археологи исследуют грунт. При обнаружении каких-либо артефактов они оценивают историческую ценность найденного. Вероятность найти что-то действительно ценное невысокая, так как работы проходят на месте Ковалихинского оврага, который считался окраиной города в конце XIX – начале XX века.
На данный момент археологами были обнаружены керамическая бутылка французского производства конца XIX – начала XX века, в которой хранились японские чернила, стеклянный пузырек аптеки провизора Олега Дергушевича, который владел аптекой на Варварской улице с 1902 года по 1913 год, а также фрагмент керамической трубы, изготовленной на воронежском заводе «Новь» в конце XIX века.
Напомним, шахту метро на площади Свободы должны построить до конца июля.
Ранее сообщалось, представители нижегородского метрополитена рассказали, чем метро пахнет на самом деле.
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