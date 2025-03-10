Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
15 марта 2025 16:50  [173] Двух экстремистов оштрафовали в Нижегородской области
15 марта 2025 16:07  [155] Экс-сотруднику нижегородского ГУАД продлили арест по 13 мая
15 марта 2025 15:25  [459] Суд взыскал с нижегородца 1,8 млн рублей за хищение бюджетных средств
15 марта 2025 12:45  [223] Нижегородец фиктивно прописал в своей квартире 9 мигрантов
15 марта 2025 11:15  [310] Ураган повалил более 20 деревьев в Нижнем Новгороде
15 марта 2025 09:32  [271] Задержанных сотрудников ПИМУ отправили под стражу
14 марта 2025 21:07  [549] Водитель "Газели" погиб в ДТП на М-7 в Нижегородской области
14 марта 2025 18:33  [401] Суд отправил проректора ПИМУ Вожика в СИЗО до 12 мая
14 марта 2025 17:07  [335] Труп водителя нашли в кабине фуры в Нижегородской области
14 марта 2025 15:20  [399] Заведующая детсадом в Воскресенском районе попалась на присвоении премий
Происшествия

Ураган повалил более 20 деревьев в Нижнем Новгороде

15 марта 2025 11:15  [310] Происшествия

Ураганный ветер, который обрушился на регион вечером 14 марта, стал причиной нескольких происшествий. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

Так, порывы ветра достигали 20 м/с. В результате были повалены более 20-ти деревьев и повреждены 2 автомобиля. Кроме того, у одного частного дома частично сорвало кровлю.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, начало активности клещей прогнозируется в апреле.

Ранее сообщалось о похолодании в выходные 15-16 марта.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2025 17:58  [356] Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле в Нижегородской области
31 января 2025 13:56  [2416] Синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph