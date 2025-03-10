Ураган повалил более 20 деревьев в Нижнем Новгороде

Ураганный ветер, который обрушился на регион вечером 14 марта, стал причиной нескольких происшествий. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.
Так, порывы ветра достигали 20 м/с. В результате были повалены более 20-ти деревьев и повреждены 2 автомобиля. Кроме того, у одного частного дома частично сорвало кровлю.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, начало активности клещей прогнозируется в апреле.
Ранее сообщалось о похолодании в выходные 15-16 марта.
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