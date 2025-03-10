Ректор ННГУ поддержал актера Марка Эйдельштейна перед экзаменами Общество

Фото: телеграм-канал Олега Трофимова

Ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов пожелал удачи актеру Марку Эйдельштейну на экзаменах. Сообщение об этом он разместил в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что нижегородский военкомат разыскивает актера, так как срок его отсрочки от службы истек. По данным Mash от 16 марта, Эйдельштейн не явился в военкомат, продолжая посещать светские мероприятия за границей. Однако его представитель заявила, что актер является аспирантом и у него нет проблем с отсрочкой.

Позже сам Эйдельштейн записал видеообращение возле корпуса ННГУ на Большой Покровской. В нем он пояснил, что не смог вовремя сдать все экзамены из-за съемок. Он подчеркнул, что вернулся в Нижний Новгород для решения учебных вопросов и встречи с семьей, а также напомнил подписчикам о важности своевременной сдачи сессии.

Ректор университета согласился с этой мыслью и добавил: "Присоединяюсь! Сдавать сессию лучше вовремя. Марку — успехов на экзаменах!"