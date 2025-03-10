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Общество

Дерматолог Варенова дала нижегородцам советы по уходу за кожей и волосами весной

16 марта 2025 13:19  [187] Общество

Нижегородский дерматолог Татьяна Варенова напомнила, что в весенний период кожа нуждается в активном восстановлении, особенно после зимнего отопительного сезона и частых перепадов температур. Её рекомендации приводит Медицинское информагентство "Стационар Пресс".

По словам специалиста, уже с марта необходимо использовать средства с SPF-защитой. Ультрафиолетовые лучи не только вызывают появление пигментных пятен, но и способствуют раннему старению кожи и образованию морщин. Для увлажнения и восстановления кожи можно использовать плазмо- и мезотерапию.

Традиционный принцип "весеннего обновления" касается и волос.

"Не жалейте повреждённые кончики и смело обрезайте их!" - рекомендует Татьяна Варенова.

После стрижки волосы можно дополнительно обработать кондиционерами и масками. Инъекционные процедуры также помогут стимулировать рост волос.

Не забывайте о защите волос от прямых солнечных лучей: весной они могут повредить кутикулу волос, поэтому обязательно используйте головные уборы из натуральных материалов с широкими полями.

Если после зимы на коже головы появилась перхоть и начался зуд, это может быть признаком себорейного дерматита. В этом случае лучше обратиться к специалисту-трихологу для подбора лечения.

Напомним, ранее провизор Никонов предупредил нижегородцев об опасности популярного крема для лечения акне.

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Теги:
Здоровье Косметика красота
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