Зарплата нижегородских учителей выросла более чем на 20% Экономика

В 2024 году средняя заработная плата педагогов в школах Нижегородской области превысила 57 тысяч рублей в месяц. Об этом ИА "Время Н" сообщили в региональном министерстве образования.

По данным ведомства, этот показатель увеличился более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году средний уровень зарплат учителей составлял 47,2 тысячи рублей.

Рост заработной платы связан с мерами поддержки педагогов и изменениями в системе оплаты труда.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что в одну из школ города устроился участник СВО.