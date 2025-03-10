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Экономика

Зарплата нижегородских учителей выросла более чем на 20%

17 марта 2025 12:27  [107] Экономика

В 2024 году средняя заработная плата педагогов в школах Нижегородской области превысила 57 тысяч рублей в месяц. Об этом ИА "Время Н" сообщили в региональном министерстве образования.  

По данным ведомства, этот показатель увеличился более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году средний уровень зарплат учителей составлял 47,2 тысячи рублей.  

Рост заработной платы связан с мерами поддержки педагогов и изменениями в системе оплаты труда.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что в одну из школ города устроился участник СВО.

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Теги:
Зарплата Учитель
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