Зарплата нижегородских учителей выросла более чем на 20%

В 2024 году средняя заработная плата педагогов в школах Нижегородской области превысила 57 тысяч рублей в месяц. Об этом ИА "Время Н" сообщили в региональном министерстве образования.
По данным ведомства, этот показатель увеличился более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году средний уровень зарплат учителей составлял 47,2 тысячи рублей.
Рост заработной платы связан с мерами поддержки педагогов и изменениями в системе оплаты труда.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что в одну из школ города устроился участник СВО.
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