10 000 рублей выплатят пенсионерам-работникам культуры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде неработающие пенсионеры, посвятившие свою жизнь культуре и искусству, получат единовременные выплаты. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.
Выплата приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта.
По 10 345 рублей назначено народным артистам и народным художникам РФ и РСФСР. В городе таких награжденных пятеро.
Еще 103 человека, имеющие звания заслуженных артистов, художников, работников культуры, деятелей науки и искусств, получат по 8 046 рублей.
Ранее выяснилось, что средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.
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