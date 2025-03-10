В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 марта 2025 14:14  [55] 10 000 рублей выплатят пенсионерам-работникам культуры в Нижнем Новгороде
14 марта 2025 10:48  [156] ВТБ поддержал выставку к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой
13 марта 2025 18:53  [399] Глеб Никитин представил планы по развитию круизного туризма на форуме "Интурмаркет"
13 марта 2025 17:19  [286] 20 исторических домов отреставрируют в Нижегородской области
13 марта 2025 13:10  [302] На Бору вернули арт-объект "Слух" после ремонта
12 марта 2025 15:16  [348] Нижегородский ТЮЗ обрел нового главного режиссера в лице Ивана Пачина
12 марта 2025 12:00  [361] Мастерскую и пристрой театра кукол отремонтируют в Дзержинске
11 марта 2025 19:11  [432] Парк в Большом Болдине благоустроят за 133 млн рублей
11 марта 2025 17:42  [431] Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде откроется с 14 марта
11 марта 2025 17:30  [340] В НГХМ запустили экскурсионные программы для обладателей "Пушкинской карты"
Культура и отдых

10 000 рублей выплатят пенсионерам-работникам культуры в Нижнем Новгороде

14 марта 2025 14:14  [55] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде неработающие пенсионеры, посвятившие свою жизнь культуре и искусству, получат единовременные выплаты. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.  

Выплата приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта.  

По 10 345 рублей назначено народным артистам и народным художникам РФ и РСФСР. В городе таких награжденных пятеро.  

Еще 103 человека, имеющие звания заслуженных артистов, художников, работников культуры, деятелей науки и искусств, получат по 8 046 рублей.

Ранее выяснилось, что средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Учитель Школы
Поделиться:
Новости по теме
02 марта 2025 15:00  [6357] Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
13 февраля 2025 08:13  [906] Нижегородским многодетным семьям начали выплачивать по 300 тысяч рублей
03 февраля 2025 12:12  [864] Нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph