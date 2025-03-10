10 000 рублей выплатят пенсионерам-работникам культуры в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В Нижнем Новгороде неработающие пенсионеры, посвятившие свою жизнь культуре и искусству, получат единовременные выплаты. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Выплата приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта.

По 10 345 рублей назначено народным артистам и народным художникам РФ и РСФСР. В городе таких награжденных пятеро.

Еще 103 человека, имеющие звания заслуженных артистов, художников, работников культуры, деятелей науки и искусств, получат по 8 046 рублей.

Ранее выяснилось, что средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.