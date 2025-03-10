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Общество

Выяснилось, в какой школе Нижнего Новгорода работает лучший учитель

14 марта 2025 17:35  [36] Общество

Фото: Кира Мишина

Победителем городского этапа конкурса "Учитель года России" стала учитель русского языка и литературы школы №183 имени Р.Е. Алексеева Мария Лихолат. Об этом сообщает пресс-служба мэрия.

"Русский язык всегда был моим любимым предметом, с детства я хотела быть учителем и пошла по этой дорожке целенаправленно и с любовью. Поэтому я всегда говорю, что я - самый счастливый человек, у меня есть любимая работа, на которую я каждый день иду с радостью!" - сказала победительница.

Конкурс состоял из нескольких этапов. На первом, школьном этапе, участники размышляли о роли педагогов в жизни учеников в формате эссе на тему "Учитель: выбор на всю жизнь?".

Районный этап включал в себя заочный и очный туры. Сначала оценивались конкурсные материалы участников и проводилось онлайн-тестирование, направленное на проверку знаний и творческого потенциала учителей. В очном туре педагоги проводили открытые уроки и демонстрировали свои навыки через творческие мастерские.

До финала дошли 8 педагогов. Финальная часть конкурса включала мастер-классы, где участники представляли свои инновационные методики. Вторым испытанием финального этапа стало чтении лекции на предложенную тему, после которой предстояло ответить на вопросы жюри в формате брифинга.

Напомним, у НИА "Нижний Новгород" вышло интервью с директором "Школы 800" Марком Сартаном. Мы узнали у него о нетипичной системе оценивания знаний в знаменитой школе и методах борьбы с буллингом.

Ранее сообщалось, 80 молодых педагогов стали обладателями грантов главы города.

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Теги:
Образование Учитель
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