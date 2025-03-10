Число учащихся в "Школе 800 "может вырасти до 4,1 тысячи за два года Общество

Фото: пресс-служба "Школы 800"

"Школа 800" продолжает расширяться: сейчас в ней обучается 2,5 тысячи детей, но в ближайшие два-три года число учащихся должно увеличиться до 4,1 тысячи.

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" директор Марк Сартан, вместе с количеством учеников увеличивается и число педагогов. На данный момент в школе работает почти 250 учителей, а к моменту выхода на проектную мощность коллектив должен вырасти до 500 человек.

“Кадров никогда не бывает в избытке, но мы справляемся. За прошлый учебный год мы приняли 100 новых специалистов из 1,5 тысячи кандидатов”, — отметил Сартан.

По его словам, конкурс на педагогические должности остаётся высоким.

Напомним, что в беседе с НИА "Нижний Новгород" Сартан также развеял миф об элитарности "Школы 800", отреагировал на скандал с "туалетными" правилами, рассказал о методах борьбы с буллингом и объяснил, как работает критериальная система оценивания.