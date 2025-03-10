Внеплановую проверку металлодетекторов проведут в школах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В учебных заведениях Нижнего Новгорода пройдет внеплановая проверка металлодетекторов. Специалисты оценят их наличие и работоспособность в рамках плановых мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности. Об этом "НТА-Приволжье" сообщили в городском департаменте образования.

Причиной для проверки стал инцидент в школе №117 Сормовского района, где 14-летний ученик пронес в здание нож и ранил нескольких одноклассников. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Как уточнили в департаменте, обслуживание металлодетекторов в школах выполняется администрацией учебных заведений или специализированными компаниями в соответствии с техническими требованиями. Контроль за тем, как проходит проверка на входе, осуществляется сотрудниками школы, если это входит в их должностные обязанности.

Согласно постановлению правительства РФ №1006 от 2 августа 2019 года, все объекты первой, второй и третьей категорий антитеррористической защищенности должны быть оборудованы стационарными или ручными металлодетекторами. Их установка и обслуживание финансируются из государственного бюджета.