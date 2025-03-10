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Происшествия

Устроивший поножовщину в школе №117 нижегородец отправлен под домашний арест

12 марта 2025 16:12  [93] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Сормовский районный суд отправил под домашний арест восьмиклассника, устроившего поножовщину в школе №117 Нижнего Новгорода. Об этом с места сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Следствие настаивало на заключении фигуранта уголовного дела под стражу на два месяца. Но решением суда мальчик проведет ближайшие месяцы дома.

Школьнику запрещено пользоваться интернетом и общаться с потерпевшими.

Напомним, что преступление было совершено днем 11 марта. По имеющейся информации, подросток пырнул ножом двух одноклассников. Их на скорой увезли в больницу, где оказали медпомощь. 

СК возбудил два уголовных дела: одно на школьника, другое - по статье "Халатность". Что известно о произошедшем в 117-й школе, можно прочитать здесь

Сообщалось также, что создана специальная комиссия, которая занимается выяснением подробностей случившегося. Ее создали по инициативе департамента образования. 

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Теги:
поножовщина Суд Школы
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