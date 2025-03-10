Устроивший поножовщину в школе №117 нижегородец отправлен под домашний арест

Сормовский районный суд отправил под домашний арест восьмиклассника, устроившего поножовщину в школе №117 Нижнего Новгорода. Об этом с места сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Следствие настаивало на заключении фигуранта уголовного дела под стражу на два месяца. Но решением суда мальчик проведет ближайшие месяцы дома.
Школьнику запрещено пользоваться интернетом и общаться с потерпевшими.
Напомним, что преступление было совершено днем 11 марта. По имеющейся информации, подросток пырнул ножом двух одноклассников. Их на скорой увезли в больницу, где оказали медпомощь.
СК возбудил два уголовных дела: одно на школьника, другое - по статье "Халатность". Что известно о произошедшем в 117-й школе, можно прочитать здесь.
Сообщалось также, что создана специальная комиссия, которая занимается выяснением подробностей случившегося. Ее создали по инициативе департамента образования.
У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+