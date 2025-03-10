Дело о халатности завели после поножовщины в нижегородской школе №117 Происшествия

Еще одно уголовное дело возбуждено после поножовщины в школе №117 Нижнего Новгорода.

Как рассказали в Следственном комитете по Нижегородской области, работников школы подозревают в халатности.

По версии следствия, ЧП могли произойти из-за небрежного отношения сотрудников к исполнению своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учащихся на территории учебного заведения.

Сейчас следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Напомним, инцидент произошел 11 марта на уроке. Ученик 8 класса напал на своих одноклассников с ножом. Затем он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Пострадавшим школьникам оказана медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил держать на контроле расследование уголовного дела.

Директора школы отстранили после поножовщины. По инициативе департамента образования создана специальная комиссия, которая проведет служебное расследование.