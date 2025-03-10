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Происшествия

Школьный психолог знал о травле нижегородца, устроившего поножовщину

12 марта 2025 17:07  [158] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Ученик нижегородской школы №117, который порезал своих одноклассников ножом 11 марта, подвергался травле. Об этом сообщила его адвокат Наталья Добронравова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам защитницы, в прошлом году родители мальчика обращались к школьному психологу.

"Мне известно от законного представителя моего подзащитного, что его травили с первого класса. Со слов матери, она обращалась к школьному психологу. Он якобы что-то записывал и предложил ребенку совместную встречу с его обидчиками. Что это за психолог? Думаю, следствие во всем разберется", - сказала Добронравова.

Комментируя избрание меры пресечения своему подзащитному, адвокат сообщила, что считает его правильным (суд отправил школьника под домашний арест. - Прим. ред.).

"Ребенок не должен находиться под стражей, для этого никаких оснований", - заключила она.

К слову, ни подросток, ни его родственники общаться с прессой не стали.

Напомним, что преступление было совершено днем 11 марта. По имеющейся информации, подросток пырнул ножом двух одноклассников. Их на скорой увезли в больницу, где оказали медпомощь. 

Следователи СК завели два уголовных дела: по статье о покушении на убийство и по статье о халатности.

Сообщалось также, что по инициативе городского депобра создана специальная комиссия, которая занимается выяснением подробностей случившегося.

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Теги:
поножовщина Суд Школы
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